В «Нижегородской областной фармации» подтвердили задержание сотрудника

Телеграм-канал «Опер пишет…» сообщил, что в Нижнем Новгороде задержан заместитель директора госучреждения «Центр медицинской инспекции» (ЦМИ) и руководитель дивизиона по ремонту и техническому обслуживанию медицинских изделий госпредприятия «Нижегородская областная фармация» (НОФ) Азат Ахмадуллин. Его якобы подозревают в получении взяток в особо крупном размере.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Гендиректор НОФ Павел Ястребов подтвердил факт задержания сотрудника, но отметил, что это произошло не сегодня и не в здании госпредприятия. По его словам, Азат Ахмадуллин работал в областной фармации по совместительству и занимался вопросами ремонта медицинской техники, а основное место его работы было в ЦМИ (это учреждение подведомственно минздраву Нижегородской области). «Компетентные органы во всем разберутся», — добавил руководитель НОФ.

Иван Сергеев