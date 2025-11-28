Госэкспертиза одобрила проект школьного кампуса в Махачкале

Госэкспертиза Дагестана одобрила проект первого в республике школьного кампуса на 1,2 тысячи учеников, сообщила пресс-служба ведомства.

Фото: пресс-служба мэрии Махачкалы

Комплекс будет построен в Махачкале на проспекте Насрутдинова, 221, включит школу и интернат на 240 мест. Площадь территории составит 2,8 гектара, общая застройка — 7,2 тыс. квадратных метров. В кампусе предусмотрены учебные корпуса, спальный корпус, спортивные площадки, зоны отдыха, помещения для внеклассных занятий и два современных бассейна.

Генподрядчиком проекта выступает ООО «Институт Дагагропромпроект», застройщиком — управление архитектуры и градостроительства администрации Махачкалы. Строительство финансируется в рамках республиканской инвестиционной программы, которая охватывает национальные проекты в Дагестане на сумму более 15 млрд руб. в 2025 году. В их рамках также планируется возведение двух школ и шести детсадов, реконструкция медучреждений и инфраструктурных объектов.

Руководство региона уделяет особое внимание развитию образовательной инфраструктуры. В 2025 году в Дагестане планируют открыть 19 образовательных объектов, среди которых уже завершена работа по 9 школам и детским садам. Это часть масштабной работы по обновлению и расширению сети учреждений образования на фоне роста численности учащихся и реализации национальных проектов «Молодежь и дети» и «Семья».

Школьный кампус в Махачкале станет одним из ключевых объектов этой программы, отвечая за одновременное размещение значительного количества учащихся с обеспечением комфортных условий для учебы, проживания и физического развития. Это позволит снизить нагрузку на существующие школы и повысить качество образования в столице республики. Одобрение проекта школьного кампуса подтвердило стратегический курс Дагестана на модернизацию образовательной инфраструктуры, активно поддерживаемую республиканскими и федеральными властями, с финансированием и, что особенно актуально для региона, строгим контролем сроков реализации.

Станислав Маслаков