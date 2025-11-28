Санкции придерживают до сделки

Великобритания отложила санкции против ЛУКОЙЛа до 26 февраля. Лондон выдал компании генеральную лицензию. Документ позволяет LUKOIL International проводить операции с международными активами нефтяного гиганта. Сообщение опубликовано на официальном сайте британского правительства. В октябре Лондон и Вашингтон включили «Роснефть» и ЛУКОЙЛ в свои санкционные списки, сегодня ночью истекал срок для продажи иностранных активов компаний. США продлили дедлайн до 13 декабря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Как пишет Bloomberg, со стороны Великобритании это решение в очередной раз показывает, что Европа старается действовать осторожно, оказывая давление на российские нефтегазовые корпорации. Успеет ли ЛУКОЙЛ найти покупателей? На этот вопрос “Ъ FM” ответил эксперт фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков: «Американские санкции носят экстерриториальный характер, то есть они обязательны для всех. Британские ограничения, можно сказать, слабее, то есть когда Британия переносит свои санкции, она намекает на то, что покупателем международных активов ЛУКОЙЛа может быть либо британская компания, либо другие европейские, они тоже все-таки на британские санкции оглядываются.

Американские рестрикции позволяют зарубежным проектам ЛУКОЙЛа функционировать до середины декабря, я думаю, что они и дальше будут откладывать дедлайн, если сделка не состоится к этому моменту. И Британия, и США делают свои отсрочки, чтобы не мешать прежде всего европейским нефтеперерабатывающим заводам. У ЛУКОЙЛа есть контрольные пакеты в НПЗ в Болгарии, Румынии, и если эти санкции не переносить, то эти НПЗ не смогут покупать нефть, значит, они постепенно остановятся, тогда в этих странах и вообще на всем Балканском полуострове будет топливный кризис. Постепенно повысятся цены на топливо во всей Европе.

Для США в качестве покупателя, конечно, в приоритете американские компании. Появлялась информация, и это логично, что Chevron может купить нефтеперерабатывающие активы в Болгарии и Румынии и заправки ЛУКОЙЛа в Европе. Тогда компания выстроит вертикальную интеграцию: она может поставлять туда нефть, которую добывает в Казахстане, там будет короткое транспортное плечо в Болгарию, где нефть можно перерабатывать на своем же НПЗ и продавать на своих же заправках. ExxonMobil больше, наверное, интересуется активами в Ираке, ей может уйти эта часть. Британцы, наверное, хотели бы, чтобы их BP могла претендовать на эти активы. Она, кстати, тоже присутствует в Каспийском регионе. Но здесь их интересы сталкиваются с Соединенными Штатами, поэтому не факт, что США такую сделку согласуют».

При этом власти Великобритании оставляют за собой право в любой момент отозвать лицензию. Эксперты нефтегазового рынка в беседе с “Ъ FM” отмечали, что стоимость зарубежных активов ЛУКОЙЛа превышает $20 млрд, а покупатели могут требовать снизить цену вдвое. Активы, вероятно, будут раздроблены, считает глава аналитического отдела компании «ИВА Партнерс» Дмитрий Александров. Впрочем, по его словам, дисконты не будут слишком жесткими: «ЛУКОЙЛ — это очень крупная компания, ведущая бизнес с гораздо более крупными игроками, которые работают на территории Великобритании.

Блокировка работы активов, продажа которых может в итоге состояться, будет ударом и по потенциальным инвестициям компаний-покупателей.

Довольно долго еще может продолжаться такая оттяжка времени. Пока даже не до конца понятно, о каком объеме активов идет речь: и о добычных активах на Ближнем Востоке либо только о предприятиях на европейской территории. Все зарубежные активы компании органически связаны внутри бизнеса ЛУКОЙЛа. Для внешнего покупателя такой связи может и не быть, поэтому в итоге владельцами, если сделка состоится, могут оказаться разные компании.

Размер дисконтов зависит напрямую от того, насколько все затянется, насколько вынужденной будет сама по себе продажа. Я не думаю, что будут какие-то слишком жесткие дисконты, 15-20% при общей стоимости активов — это много или мало? Плюс в каждый конкретный момент времени цена разная. Но из-за вынужденности продажи, конечно, применять дисконт будут. Не менее важный вопрос еще состоит в том, будет ли такая продажа предусматривать какие-то возможности обратного выкупа, продолжение работы с данным активом ЛУКОЙЛа, продолжение поставок сырья».

При этом инвесторы проигнорировали новость о продлении срока генеральной лицензии ЛУКОЙЛа. Акции компании не отреагировали на сообщения Лондона.

Анна Кулецкая