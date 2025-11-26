В Татарстане выделят 252,4 млн руб. на поставку лекарств для онкобольных. Соответствующие тендеры опубликованы на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане на препараты для лечения рака выделят 252,4 млн

Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ В Татарстане на препараты для лечения рака выделят 252,4 млн

Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Основная часть средств — 182 млн руб. — пойдет на закупку 1 880 упаковок пембролизумаба. Стоимость одной упаковки составляет 96,8 тыс руб. Препарат применяют для лечения онкологических заболеваний, включая рак легких, желудка, печени, шейки матки и пищевода.

Еще 70,4 млн руб. направят на приобретение 770 упаковок пертузумаба, используемого в терапии рака молочной железы. Упаковка препарата стоит 91,5 тыс руб.

Поставки препаратов будут осуществляться в течение 2025–2026 годов. Заказчиком выступает ГУП «Таттехмедфарм».

Ранее сообщалось, что в Татарстане закупят противоопухолевые препараты на 266,6 млн руб.

Анна Кайдалова