Выборгский вокзал принял и отправил более 1,7 млн пассажиров в январе-октябре

По итогам десяти месяцев текущего года услугами железнодорожного вокзала в Выборге воспользовались более 1,7 млн человек. Такую статистику приводит пресс-служба Октябрьской железной дороги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Из общего пассажиропотока выборгский вокзал обслужил более 79 тыс. пассажиров дальнего следования и свыше 1,6 млн — пригородного сообщения.

Ежедневно через вокзальный комплекс Выборга проходит около 5,6 тыс. пассажиров, уточнили в ОЖД.

Ранее стало известно, что губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предложил закрыть центр Выборга для автотранспорта, чтобы спасти город от разрушения.

Андрей Цедрик