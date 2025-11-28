Выборгский вокзал принял и отправил более 1,7 млн пассажиров в январе-октябре
По итогам десяти месяцев текущего года услугами железнодорожного вокзала в Выборге воспользовались более 1,7 млн человек. Такую статистику приводит пресс-служба Октябрьской железной дороги.
Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ
Из общего пассажиропотока выборгский вокзал обслужил более 79 тыс. пассажиров дальнего следования и свыше 1,6 млн — пригородного сообщения.
Ежедневно через вокзальный комплекс Выборга проходит около 5,6 тыс. пассажиров, уточнили в ОЖД.
Ранее стало известно, что губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предложил закрыть центр Выборга для автотранспорта, чтобы спасти город от разрушения.
Подробнее об этом предложении — в материале «Ъ Северо-Запад» «Автомобили мешают реставрировать».