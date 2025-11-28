Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Выборгский вокзал принял и отправил более 1,7 млн пассажиров в январе-октябре

По итогам десяти месяцев текущего года услугами железнодорожного вокзала в Выборге воспользовались более 1,7 млн человек. Такую статистику приводит пресс-служба Октябрьской железной дороги.

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Из общего пассажиропотока выборгский вокзал обслужил более 79 тыс. пассажиров дальнего следования и свыше 1,6 млн — пригородного сообщения.

Ежедневно через вокзальный комплекс Выборга проходит около 5,6 тыс. пассажиров, уточнили в ОЖД.

Ранее стало известно, что губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предложил закрыть центр Выборга для автотранспорта, чтобы спасти город от разрушения.

Подробнее об этом предложении — в материале «Ъ Северо-Запад» «Автомобили мешают реставрировать».

Андрей Цедрик

Новости компаний Все