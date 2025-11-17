На ремонт дорог в Марий Эл направили более 916 млн рублей

На ремонт автомобильных дорог общего пользования в Республике Марий Эл выделили более 916 млн руб. Соответствующие тендеры размещены на портале госзакупок.

Самую крупную сумму, 563,1 млн рублей, выделили на капитальный ремонт автомобильных дорог Пуялка — Чирки и Большой Вильял — Куанпамаш — Комичи. В перечень работ входит ремонт земляного полотна, устройство дорожной одежды, укрепление обочин, ремонт искусственных сооружений, автобусных остановок и нанесение дорожной разметки. Работы должны быть завершены до 30 октября 2026 года.

На ремонт автомобильной дороги Мари-Билямор — Сенда выделили 147,7 млн руб. На ремонт автомобильных дорог Чодраял — Нурмучаш и Карай — Большой Олыкъял выделили 106,8 млн руб. Еще 98,1 млн руб. направили на ремонт автомобильной дороги Ургакш — Ронга — Морки.

Работы должны быть завершены до конца октября 2026 года. Заказчиком по всем контрактам выступает «Марийскавтодор».

Влас Северин