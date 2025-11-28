ВС РФ отправил на пересмотр дело о конфискации имущества главврача из пятигорска

Верховный суд России отменил решения нижестоящих судов по делу бывшего главного врача городской больницы Пятигорска Романа Лифенко и направил дело на повторное рассмотрение, сообщает пресс-служба суда.

Речь идет о взыскании с Романа Лифенко и его родственников недвижимости общей стоимостью свыше 469 млн руб. Изначально Ессентукский городской суд и апелляция отказали в иске прокуратуры Ставропольского края, которая требовала признать имущество, приобретенное на средства от взяток, в пользу государства.

Суд первой инстанции сослался на то, что только Роман Лифенко обязан подавать декларацию о доходах, а родственники нет. Верховный суд указал, что доходы от реализации незаконно приобретенного имущества также подлежат обращению в доход государства и отменил предыдущие решения, направив дело на новое рассмотрение.

По делу указывается, что Роман Лифенко систематически получал взятки в особо крупном размере от коммерческой фирмы за содействие в заключении государственных контрактов. На эти средства он организовал строительство десяти многоквартирных домов, оформляя недвижимость на родственников и доверенных лиц. Общая стоимость 296 жилых и нежилых помещений, связанных с этими домами, превышает 469 млн руб. В кассационной инстанции указали, что строительство последующих домов велось на деньги от реализации ранее построенной недвижимости, поэтому иск в части снятия права собственности на нежилые помещения первого дома подлежит переосмыслению.

Отказ судов первой и апелляционной инстанций мотивировался тем, что законодательством возложена обязанность по декларированию доходов только на Романа Лифенко. Это привело к отказу в исковых требованиях в отношении недвижимости, оформленной на других лиц. Верховный суд, рассматривая кассационное представление прокуратуры, признал, что такая позиция неверна. Суд подчеркнул, что последующее использование незаконных доходов, включая построенные объекты недвижимости и доходы от их продажи, должно также облагаться изъятием в доход государства. Поэтому акты судов были отменены, и дело вернули на новое рассмотрение в суд первой инстанции с учетом этого подхода.

Станислав Маслаков