Осуждены участники аферы в отношении Ларисы Долиной

Балашихинский горсуд Подмосковья приговорил к срокам от четырех до семи лет лишения свободы четырех участников аферы с квартирой народной артистки России Ларисы Долиной. Об этом сообщает корреспондент “Ъ”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Подсудимые в Балашихинском горсуде

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Подсудимые в Балашихинском горсуде

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Житель Тольятти Андрей Основа, Артур Каменецкий из Йошкар-Олы, его земляк Дмитрий Леонтьев и трудившаяся в столице тренером по пилатесу уроженка Кирова Анжела Цырульникова были признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении 70-летней Ларисы Долиной. Анжела Цырульникова осуждена еще и за три аналогичных эпизода в отношении двух пенсионерок — глухонемой Галины Кукушкиной, а также Валентины Шулик. Один из них не был доведен до конца.

Анжела Цырульникова получила семь лет общего режима, Артур Каменецкий — семь лет строгого, а Дмитрий Леонтьев осужден на семь лет особого режима. В свою очередь, Андрей Основа отсидит четыре года на общем. Фигуранты также оштрафованы на суммы от 900 тыс. до 1 млн руб.

По данным следствия, весной 2024 года с госпожой Долиной по телефону связались мошенники, которые убедили артистку в том, что что некие преступники хотят украсть ее деньги, а также взять кредит под залог квартиры. Злоумышленники, выдававшие себя за сотрудников Росфинмониторинга и ФСБ, убедили Ларису Долину не только перевести ее сбережения на «безопасные счета», но и продать жилье в центре столицы за 112 млн руб.

В марте 2025 года Хамовнический райсуд Москвы вернул госпоже Долиной жилье.

По данным прокуратуры Москвы, помимо квартиры у певицы были похищены сбережения на сумму 175 млн 120 тыс. руб. Всего же причиненный ей ущерб составил более 317,6 млн руб.

Галину Кукушкину группа мошенников при участии Анжелы Цырульниковой смогла «развести» на 2,7 млн руб., а Валентину Шулик — на 8,2 млн руб. Злоумышленники также попытались выудить у последней еще 4,5 млн руб., но та обратилась в полицию. Иски потерпевших Кукушкиной и Шулик к осужденным были удовлетворены, а вот иски госпожи Долиной будут рассмотрены в порядке гражданского судопроизводства.

В ходе процесса вину, да и то частично, признал один фигурант — ранее судимый Артур Каменецкий.

По версии обвинения, он вместе с Андреем Основой и также ранее судимым Дмитрием Леонтьевым оформил банковские карточки, на которые перевела деньги артистка. Они же обналичили часть средств.

Разбирательство по ходатайству адвоката Ларисы Долиной прошло в закрытом режиме из-за поступавших ей угроз.

Мария Локотецкая