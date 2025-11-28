Песков: коррупционный скандал на Украине может осложнить переговоры Киева с США

Коррупционный скандал на Украине может осложнить процесс переговоров Киева с США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Такого развития событий он не исключил на фоне новостей о проведении обысков у главы офиса президента Украины Андрея Ермака.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Посмотрим, как будет развиваться. Сейчас трудно что-то спрогнозировать, но, действительно, этот скандал может усложнить этот процесс»,— сказал Дмитрий Песков в ответ на слова корреспондента о том, что при таком развитии событий американцам «будет не с кем вести переговоры» на Украине.

Сегодня пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) сообщила об обысках у руководителя офиса президента Украины Андрея Ермака. Оперативные мероприятия ведомство организовало совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП). В пресс-релизе отметили, что следственные действия «производятся в рамках расследования».

Андрей Ермак упоминается в расследовании коррупционного скандала в сферах энергетики и обороны. В него вовлечена госкомпания «Энергоатом» — оператор всех украинских атомных электростанций. НАБУ и САП предполагают, что организатором схемы с откатами в сферах энергетики и обороны был совладелец студии «Квартал 95» Тимур Миндич. Людей из окружения Владимира Зеленского, включая господина Миндича, обвинили в присвоении $100 млн.

Анастасия Домбицкая