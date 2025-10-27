Водители объезжают страховщиков

В третьем квартале 2025 года средняя премия по ОСАГО продолжила снижаться на фоне роста выплат по страховым случаям. Снижение премий связано с увеличением доли низкоаварийных водителей, ростом конкуренции за них (в том числе за счет дополнительных скидок), а также ростом продаж краткосрочных полисов. Рост выплат поддерживают подорожание запчастей и увеличение сроков ремонта машин. В таких условиях эксперты не исключают расширения тарифного коридора и, как следствие, роста средних тарифов ОСАГО на 5–7%.

По итогам третьего квартала средняя премия по ОСАГО снизилась на 4,8% год к году и составила менее 7,3 тыс. руб., следует из данных Российского союза автостраховщиков (РСА). В 2024 году показатель снизился на 3,2%. По словам экспертов, в первую очередь на негативную динамику влияет расширение тарифного коридора ОСАГО. Либерализация тарифов «помогает точнее тарифицировать риск и сдерживать премию», отмечает президент РСА Евгений Уфимцев. «Мягкая» либерализация тарифов работает как поощрение за аккуратное вождение, то есть покупка полиса ближе к нижней границе коридора доступна водителям с хорошим КБМ (коэффициент бонус-малус, показатель безаварийного вождения) и безаварийной историей, что удерживает стоимость полиса, а у частых виновников ДТП премия стремительно растет, поясняет он. Доля водителей, у которых КБМ низкий, увеличивается и сегодня составляет значительно больше половины от всех автовладельцев с полисом ОСАГО, оценивает гендиректор Национальной страховой информационной системы (НСИС) Николай Галушин.

За последние четыре года ЦБ расширял тарифный коридор три раза. В результате к настоящему времени базовые тарифы для владельцев легковых автомобилей составляли 1,6–7,5 тыс. руб., для владельцев мотоциклов — 0,3–2,5 тыс. руб. Однако затем для клиента тариф увеличивается с учетом мощности двигателя, возраста автомобиля, стажа водителя, показателя безаварийной езды (коэффициент бонус-малус, КБМ) и т. д. В результате, по оценке профессора Финансового университета при правительстве РФ Александра Цыганова, реальный тарифный коридор для легковых автомобилей составляет от 5–6 тыс. и до 50 тыс. руб.

В дополнение к этому на снижение средней премии влияет конкуренция за низкоаварийных водителей. «Конкуренция на рынке ОСАГО и "охота" за хорошими клиентами побуждает страховщиков предлагать нижнюю границу тарифного коридора. При этом страховые агенты могут предлагать скидку или своеобразный кешбэк, поделившись своей комиссией (до 10%)»,— указывает господин Цыганов. Также практикуется применение скидок (5–10%) к стоимости полиса при его оформлении через маркетплейсы, отмечает аналитик финансового маркетплейса «Банки.ру» Эряния Бочкина.

Рост числа краткосрочных договоров (менее года) также влияет на динамику стоимости полиса.

По данным НСИС, за девять месяцев 2025 года число заключенных краткосрочных договоров ОСАГО достигло 4,8 млн штук, что в 16 раз превысило показатель предшествующего года. В результате их доля достигла 13% от всех полисов ОСАГО. Краткосрочные полисы имеют низкую стоимость (0,5–0,7 от годовой цены), поэтому рост доли дешевых «коротких» полисов снижает среднюю премию, поясняет госпожа Бочкина.

121,6 тысячи рублей составила сумма средней выплаты по ОСАГО по итогам сентября 2025 года

Между тем объемы выплат по страховым случаям уверенно растут. По данным РСА, за третий квартал средняя выплата выросла на 10% по сравнению с прошлым годом, до 121,6 тыс. руб.— максимального показателя за четыре года. В 2024 году рост составил 19%, в 2023 году — 13%. По словам Александра Цыганова, это связано с ростом стоимости запчастей и нормо-часа, а также увеличением сроков поставки запчастей. По оценкам Mainsgroup, в июне—августе расходы на замену деталей выросли на 25% по сравнению с затратами годом ранее.

Например, летом самым дорогим был ремонт японских и европейских машин — в среднем около 190 тыс. руб.

По американским автомобилям расходы в среднем составляли почти 150 тыс. руб., по корейским — чуть больше 100 тыс. руб.

Предпосылок для изменения тенденции нет, в связи с чем, вероятно, средняя премия продолжит падать, а средняя выплата расти, что будет увеличивать убыточность, отмечает гендиректор компании «Бизнесдром» Павел Самиев. По оценкам господина Цыганова, убыточность в ОСАГО составляет 60–70%. В таких условиях, если будут приняты поправки к закону, которые вновь расширяют коридор тарифа, часть клиентов будут получать предложение дороже, чем в текущем году, отмечают эксперты. В перспективе это сбалансирует рынок и «средний чек по итогам следующего года начнет повышаться в среднем на 5–7% по отношению к текущему году», оценивает директор по развитию страхового бизнеса в финансовом маркетплейсе «Сравни» Владислав Головкин.

Юлия Пославская