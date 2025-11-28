Ярославскую предпринимательницу осудили за взятку сотруднику УФНС

Судебная коллегия Ярославского областного суда утвердила приговор по делу о взятках и нарушении налоговой тайны. Решение Тутаевского городского суда от 5 сентября 2025 года признано законным и обоснованным, сообщили в Ярославском областном суде.

Предприниматель из Ярославского района Анастасия Златоустова, которая занималась торговлей автозапчастями, признана виновной в даче взятки и сборе конфиденциальной информации. Как установил суд, с сентября 2021 по июль 2024 года она через посредников передала взятку в размере 255 733 руб. сотруднику налогового органа. Деньги передавались за информацию о компаниях-конкурентах и контрагентах, а также о возможных налоговых проверках. Взятки должны были поступать на регулярной основе.

Суд приговорил Златоустову к 3 годам и 10 месяцам лишения свободы и штрафу в 511 466 руб. Отбывание наказания отсрочено до достижения ее ребенком четырнадцатилетнего возраста.

Посредниками в передаче взятки выступили Виталий Третьяков и Роман Златоустов. Третьяков получил 2 года и 10 месяцев лишения свободы и штраф 511 466 руб., а Златоустов — 2 года и 6 месяцев лишения свободы и штраф 191 466 руб.

Партнер предпринимательницы, который обвинялся в соучастии в этих преступлениях, был оправдан судом.

Антон Голицын