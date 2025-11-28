В деле о коррупции против ростовских судей завершилось судебное следствие

В Краснодаре завершено судебное следствие по уголовному делу в отношении бывших высокопоставленных судей Ростовской области, включая экс-председателя облсуда Елену Золотареву, обвиняемых в получении взяток и посредничестве при коррупции. На сегодняшнем заседании судья Первомайского райсуда Николай Щелочков предложил сторонам готовиться к прениям, которые начнутся 5 декабря, сообщает корреспондент «Ъ» из зала суда.

Судебный процесс по делу ростовских судей начался в июне текущего года. Бывшего председателя Ростовского облсуда Елену Золотареву и ее бывшего заместителя Татьяну Юрову обвиняют в получении крупных и особо крупных взяток. Обвинение в посредничестве при передаче взяток предъявлено бывшему главе областного управления судебного департамента Андрею Рощевскому, экс-председателю Железнодорожного райсуда Ростова Георгию Бондаренко и предпринимателю Альберту Романову. Производство в отношении последнего приостановлено в связи с отправкой на СВО.

Сегодня же стало известно, что в Первомайском суде Краснодара будет рассмотрен иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства имущества бывшего председателя Ростовского облсуда Елены Золотаревой, а также ее сына Сергея Золотарева и доверенного лица Марии Данкевич. По мнению надзорного ведомства, имущество, оформленное на Сергея Золотарева и Марию Данкевич, фактически принадлежит Елене Золотаревой.

Анна Перова, Краснодар