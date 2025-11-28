Лавров шуткой ответил на вопрос, где он пропадал в последнее время

В сегодняшней встрече президента России Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана принял участие глава МИД РФ Сергей Лавров. Один из журналистов спросил министра, где тот в последнее время пропадал. Господин Лавров ответил шуткой.

«Я еще пропадаю до сих пор»,— сказал он.

После телефонного разговора Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио 20 октября западные СМИ написали, что министр «попал в опалу». Утверждалось, что якобы из-за этого звонка был отменен саммит Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Будапеште.

5 ноября господин Путин провел заседание Совета безопасности РФ, из членов которого отсутствовал только Сергей Лавров. Тогда источник «Ъ» сообщил, что министр «согласованно отсутствовал». Министр также отсутствовал на встрече Владимира Путина и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Москве 12 ноября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уже опровергал слухи об «опале» российского министра. Вчера Владимир Путин назвал такие сообщения «чушью».