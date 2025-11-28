Депутат Нилов призвал не сеять панику из-за возможности новой пенсионной реформы

Глава комитета Государственной думы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов (внефракционный депутат) призвал не добавлять россиянам «ненужной тревожности» публикациями о возможности новой пенсионной реформы.

Глава комитета Государственной думы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Надо прекратить сеять панику, злить людей, добавлять ненужную тревожность и повышать градус социальной напряженности»,— так господин Нилов прокомментировал ТАСС сообщения в СМИ о «якобы готовящейся» пенсионной реформе.

По словам главы думского комитета, сейчас власти не обсуждают новую реформу даже в закрытом формате. Не ведется речи и о повышении пенсионного возраста. Ярослав Нилов подчеркнул, что в принятом бюджете средства на выплату пенсий заложены до 2028 года. «Заложены средства на индексацию, на доплату к пенсиям всем категориям пенсионеров»,— указал депутат.

Как ранее писал «Ъ», о перспективе новой реформы системы пенсионного обеспечения на горизонте следующих 20 лет свидетельствуют расчеты Лаборатории исследований базового пенсионного дохода Института экономики РАН. Из работы ученых следует, что пенсионная реформа 2018 года решила проблему несбалансированности лишь на определенный период. В будущем совокупный эффективный «коэффициент демографической нагрузки пожилыми» вернется к показателю в 51,2% — планке 2018 года, когда приняли решение о повышении пенсионного возраста. Однако данный рост негативных показателей ожидается лишь к 2045 году, а в качестве ответной меры авторы исследования предлагают частичный переход к схеме базового пенсионного дохода как части пенсии, не зависящей от страховых взносов.

Степан Мельчаков