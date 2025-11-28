По ненадлежащему уходу за памятником воинам в Ульяновской области возбудят уголовное дело

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СКР по Ульяновской области Сергею Михайлову возбудить уголовное дело по информации о ненадлежащем содержании мемориала в селе Крестниково Ульяновской области. Об этом в пятницу сообщил Информационный центр СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Ведомство отмечает, что в СМИ региона сообщалось, что в селе Крестниково Ульяновской области на протяжении длительного времени памятник воинам, погибшим в Великой Отечественной войне находится в непригодном состоянии: облицовочные плиты частично отсутствуют, в них образовались трещины, элементы надписи обрушаются, территория не благоустроена. Однако компетентными органами меры к организации ремонтных работ не принимаются.

Ранее, в начале этой недели, депутат совета Большенагаткинского сельского поселения Шамиль Шайдуллов (ЛДПР) объехал все села своего Цильнинского района с проверкой состояния мемориалов павшим воинам Великой Отечественной войны. Как он сообщил «Ъ-Волга», в большинстве сел памятники в хорошем состоянии, за ними организован должный уход. За исключением центрального мемориала в Большом Нагаткино и памятника в селе Крестниково. На фотографиях, сделанных Шамилем Шайдулловым, видно, что мемориал зарос травой, имеет сколы и повреждения, с мемориальной стены отвалилась облицовочная плитка. Фотографии по селу Крестниково депутат выложил в закрытой группе «Поговорим. Цильнинский район» соцсети «ВКонтакте» и послал куратору партпроекта «Единой России» «Историческая память», руководителю исполкома реготделения партии Константину Долгову. Константин Долгов поместил фотографии разрушающегося памятника в своем Telegram-канале, заявив местным чиновникам, что «так дело не пойдет», и он со своими товарищами будет вынужден заставлять чиновников реагировать, а затем, проверить, как чиновники справились с этой задачей. Он также напомнил о том, что недавно по поручению главы СКР уже было возбуждено уголовное дело по ненадлежащему уходу за памятником воинам в селе Покровском того же Цильнинского района.

В СУ СК России по Ульяновской области в связи с этим уже организована процессуальная проверка. Александр Бастрыкин поручил главе регионального СУ СКР представить доклад о ходе расследования уголовного дела и о его результатах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Сергей Титов, Ульяновск