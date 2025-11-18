В Ульяновской области возбудят уголовное дело из-за плохого состояния памятника воинам

Глава Следственного комитата России поручил возбудить уголовное дело по информации о ненадлежащем содержании памятника в селе Покровском Цильнинского района Ульяновской области. Об этом во вторник сообщил информационный центр СКР.

Как отмечает ведомство, о ненадлежащем содержании памятника героям Великой Отечественной войны в селе Покровском в соцсетях сообщили жители села.

Жители отмечали, что после проведенного в 2020 году ремонта памятника объект пришел в непригодное состояние, элементы памятной надписи стали обрушаться. Упала надпись «Вечная слава!». Жители отмечают, что уже отчаялись обращаться к местной администрации с просьбами обратить внимание на разрушающийся мемориал. Администрация Цильнинского района в соцсетях ответила жителям, что когда проводился ремонт, специалисты обследовали памятник, и «те части, которые сегодня вызывают вопросы, на момент проведения работ находились в удовлетворительном состоянии», но «с течением времени отдельные элементы действительно пришли в негодность по естественным причинам». Администрация района пообещала до конца года произвести замену упавших элементов мемориала.

Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального СУ СКР Сергею Михайлову возбудить уголовное дело и представить доклад о предварительных и окончательных результатах его расследования.

Андрей Васильев, Ульяновск