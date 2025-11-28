В Татарстане на обслуживание дорожных объектов в 2026 году выделят 17,6 млн

В Татарстане на выполнение работ по содержанию систем искусственного освещения, светофоров, дорожных метеостанций и других технических средств в 2026 году выделят 17,6 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

С 1 января по 31 декабря 2026 года подрядчик будет обеспечивать работу освещения — замену светильников, ремонт кабельных линий, покраску и проверку опор, регулировку света, обслуживание светофоров и дорожных знаков, включая их очистку, проверку креплений, тестирование оборудования и поддержание безопасности на участках.

Работы будут проводиться в Арском, Атнинском, Высокогорском, Лаишевском, Пестречинском, Рыбно-Слободском и Тюлячинском районах. Общая протяженность территории, на которой будут проводиться работы, составляет 25,7 км.

Источником финансирования служит бюджет Татарстана. Заказчиком выступает ГКУ «Главное управление содержания и развития дорожно-транспортного комплекса Татарстана».

Ранее сообщалось, что на освещение в 34 жилых массивах Казани выделили 40 млн руб.

Анна Кайдалова