В Татарстане на обслуживание дорожных объектов в 2026 году выделят 17,6 млн
В Татарстане на выполнение работ по содержанию систем искусственного освещения, светофоров, дорожных метеостанций и других технических средств в 2026 году выделят 17,6 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.
Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ
С 1 января по 31 декабря 2026 года подрядчик будет обеспечивать работу освещения — замену светильников, ремонт кабельных линий, покраску и проверку опор, регулировку света, обслуживание светофоров и дорожных знаков, включая их очистку, проверку креплений, тестирование оборудования и поддержание безопасности на участках.
Работы будут проводиться в Арском, Атнинском, Высокогорском, Лаишевском, Пестречинском, Рыбно-Слободском и Тюлячинском районах. Общая протяженность территории, на которой будут проводиться работы, составляет 25,7 км.
Источником финансирования служит бюджет Татарстана. Заказчиком выступает ГКУ «Главное управление содержания и развития дорожно-транспортного комплекса Татарстана».
