В рамках программы восстановления наружного освещения в населенных пунктах Татарстана в 34 поселках Казани установлено свыше 900 светильников на сумму 40 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

На освещение в 34 жилых массивах Казани выделили 40 млн рублей

Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ На освещение в 34 жилых массивах Казани выделили 40 млн рублей

Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ

Освещение обновилось в поселках Константиновка, Вишневка, Кульсеитово и других.

В этом году на улицах и во дворах Казани появилось 5,5 тыс. новых светильников. Более 4 тыс. светильников установлено по программе «Наш двор». Кроме того 35 участков городских дорог и тротуаров получили энергосберегающее освещение, ранее на этих участках оно отсутствовало полностью.

На днях сообщалось, что в Казани на содержание уличного освещения выделят 20 млн руб.

Анна Кайдалова