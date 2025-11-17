На освещение в 34 жилых массивах Казани выделили 40 млн рублей
В рамках программы восстановления наружного освещения в населенных пунктах Татарстана в 34 поселках Казани установлено свыше 900 светильников на сумму 40 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.
Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ
Освещение обновилось в поселках Константиновка, Вишневка, Кульсеитово и других.
В этом году на улицах и во дворах Казани появилось 5,5 тыс. новых светильников. Более 4 тыс. светильников установлено по программе «Наш двор». Кроме того 35 участков городских дорог и тротуаров получили энергосберегающее освещение, ранее на этих участках оно отсутствовало полностью.
На днях сообщалось, что в Казани на содержание уличного освещения выделят 20 млн руб.