СКР возбудил дело после гибели машиниста на месторождении в ХМАО

На месторождении в Сургутском районе (Ханты-Мансийский автономный округ-Югра) в результате обвала песка погиб машинист экскаватора, сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югре.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, 19 ноября при разработке песчаного грунта на карьере Федоровского месторождения обрушилась массивная часть песчаного пласта. Обвал накрыл машиниста экскаватора, который находился рядом со спецтехникой. Мужчина скончался на месте.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть человека). Следователи устанавливают обстоятельства происшествия.

Полина Бабинцева