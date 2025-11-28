Ростовская область экспортировала 155 тонн мяса птицы за неделю

С территории Ростовской области с 17 по 21 ноября экспортировали семь партий мяса птицы общим весом 155 т. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Так, в Таджикистан отправили 38 т продукции, в Бенин — 27 т, в Узбекистан — 38 т, в Анголу — 52 т. Все партии прошли досмотр и таможенное оформление. Согласно результатам экспертиз, продукция соответствует ветеринарно-санитарным требованиям и нормам стран-импортеров. Нарушений в части законности происхождения экспортируемой продукции не выявили.

Константин Соловьев