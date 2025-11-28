Двоих жителей Черноземья осудили за теракт на Крымском мосту

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор по делу о теракте на Крымском мосту, который произошел 8 октября 2022 года. Восемь человек признали виновными по ч. 3 ст. 205 УК РФ (теракт) и по ч. 4 ст. 221.1 УК РФ (незаконный оборот взрывчатки). По совокупности преступлений каждый из них получил пожизненное лишение свободы. Как сообщает «Ъ», в частности, на скамье подсудимых находились 47-летний житель Старого Оскола Белгородской области Александр Былин и 40-летний индивидуальный предприниматель из Липецка Дмитрий Тяжелых.

Кроме того, обвинительный приговор вынесли 54-летнему гражданину Украины и Молдавии Роману Соломко, проживавшему в Грузии 40-летнему гражданину Армении Артуру Терчаняну, 38-летнему гражданину Украины Владимиру Злоба, уроженцам Макеевки Донецкой области УССР, братьям 33-летнему Артему и 36-летнему Георгию Азатьяновым, и 36-летнему петербуржцу Олегу Антипову. Сроки фигуранты будут отбывать сначала в тюрьме, а затем в колонии особого режима. Кроме того, они должны будут возместить причиненный ущерб на сумму 7 млрд руб.

Как установил суд, 8 октября 2022 года в 6:35 утра на автомобильной части Крымского моста на ходу взорвалась фура. Из-за взрыва обрушились три пролета, загорелось семь цистерн проходившего рядом поезда. В результате теракта погибли пять человек, в том числе водитель фуры Махир Юсупов, который, по данным следствия, не подозревал, что сидит за рулем «бомбы на колесах». Как установили следователи, осужденные участвовали в подготовке теракта — минировали трейлер, сопровождали его, готовили документы на груз, подтверждавшие его безопасность, или подготавливали каналы связи группы.

Вину подсудимые не признали. Их защита планирует обжаловать решение первой инстанции.

Подробнее о приговоре — в публикации «Ъ».