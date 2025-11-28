Мария Купцова назначена врио министра внутренней политики Самарской области

Временно исполняющим обязанности министра внутренней политики Самарской области назначена Мария Купцова. Чиновница занимала пост заместителя руководителя ведомства.

Ранее источник «Ъ» в правительстве региона сообщал о назначении на должность министра внутренней политики экс-главы Чапаевска Александра Кузнецова. Однако кандидатуру чиновника еще не согласовали на федеральном уровне.

На прошлой неделе стало известно, что Артур Абдрашитов стал министром транспорта Самарской области. До последнего времени он работал в качестве временно исполняющего обязанности руководителя ведомства.

Евгений Чернов