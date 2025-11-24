Александр Кузнецов утвержден министром внутренней политики Самарской области

Министром внутренней политики Самарской области официально назначен Александр Кузнецов. Об этом стало известно в ходе оперативного совещаеия правительства региона.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

С апреля 2022 года чиновник занимал должность главы Чапаевска. На прошлой неделе депутаты городской думы Чапаевска приняли его заявление об отставке.

В конце сентября стало известно, что Александр Кузнецов станет министром внутренней политики Самарской области. До него на этой должности находился Сергей Филиппов.

Андрей Сазонов