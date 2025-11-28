Путин назвал взвешенной позицию Венгрии в отношении российско-украинского конфликта

Президент России Владимир Путин на встрече с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном назвал взвешенной позицию Венгрии по конфликту на Украине.

По словам господина Путина, несмотря на текущие сложности, отношения между Россией и Венгрией продолжают развиваться.

«Наши взгляды на какие-то вещи, в том числе по международной повестке, могут не совпадать. Но во всяком случае у нас сложилась такая атмосфера, которая позволяет нам откровенно разговаривать, обсуждать любые вопросы. Это дает нам возможность не только разговаривать, но и искать решение любых проблем»,— сказал Владимир Путин.

21 ноября Виктор Орбан поддержал план президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта России и Украины. Венгерское руководство также выступало с инициативой предоставить свою площадку для саммита Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. На сегодняшней встрече господин Орбан заверил российского президента в готовности предоставить площадку для переговоров.