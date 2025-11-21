Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поддержал мирный план США по окончанию военных действий на территории Украины. Он считает, что начало СВО можно было избежать, если бы президент США Дональд Трамп занимал пост президента в 2022 году.

«Американский президент – упрямый индивидуалист. Если он что-то задумал, то не сдаст позиции. Он нацелен на прекращение российско-украинской войны», – заявил господин Орбан в Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена). Он также отметил, что в связи с визитом американской переговорной делегации в Киев во всем мире «высокие ожидания».

По словам премьер-министра, в Брюсселе сейчас «сбились с ритма» и венгры планируют высказаться по поводу нынешней ситуации. «Пока Вашингтон ведет мирные переговоры, председатель Еврокомиссии ищет деньги для финансирования Украины и войны», – сообщил Виктор Орбан.

Ранее телеканал NBC News со ссылкой на источник из правительства США сообщил о том, что американский президент одобрил мирный план по урегулированию российско-украинского конфликта. План господина Трампа включает в себя 28 пунктов. По данным издания Financial Times, в условия входит отказ Украины от военной помощи США, сокращение украинской армии в два раза и признание русского национальным языком.