На форуме в Екатеринбурге предложили списывать оплату проезда автоматически

В Екатеринбурге в рамках форума «Города России» предложили рассмотреть возможность автоматически списывать оплату за проезд с вошедших в общественный транспорт пассажиров. Идею о необходимости внедрения такой технологии выдвинул советник статс-секретаря — заместителя министра транспорта РФ Борис Лоран.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Суть в том, чтобы пассажир считался оплатившим поездку с момента входа в транспорт. Современные технологии позволяют полностью исключить само понятие "безбилетник", снимая необходимость в контролерах и штрафах»,— сказал господин Лоран. Он добавил, что технология могла бы стать «фундаментальным решением» для стабильного пополнения бюджетов муниципалитетов и транспортных предприятий.

«Если бы такое решение появилось, мы бы его обязательно приобрели»,— заявил мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. Представители компаний, создающих цифровые решения в области транспорта, отметили, что технологически такой шаг возможен, однако ему препятствуют нормы законодательства об обработке персональных данных.

Анна Капустина