В Минцифры разъяснили, как верифицировать иностранную SIM-карту в России

Российские операторы мобильной связи запустили механизм, по которому владельцы иностранных SIM-карт смогут возобновить доступ к мобильному интернету при въезде в страну. Об этом сообщили в пресс-службе Минцифры РФ.

В пресс-службе министерства рассказали, что избежать временной блокировки интернета можно с помощью верификации по СМС. Авторизация через капчу поможет подтвердить, что SIM-картой пользуется человек. Аналогичный метод используют абоненты российских операторов, чтобы восстановить доступ к мобильному интернету после поездок за границу.

«Нужно будет, например, сложить простой пазл или выбрать картинку с определенным предметом»,— написали в пресс-службе. После успешной верификации доступ к мобильному интернету и СМС восстановится через несколько минут.

В ноябре российские операторы связи ввели механизм 24-часового «периода охлаждения»: услуга мобильного интернета и СМС блокируется на сутки при попадании SIM-карты на территорию РФ. Новая мера была представлена как способ противодействия атакам беспилотников.