Активы воронежской нефтяной компании выставили на продажу за 569 млн рублей

На продажу выставлены активы воронежского ООО «Модуль» Евгения Ванина и Владислава Добросоцкого. Общая стоимость имущества компании составляет 568,9 млн руб. Это стало известно из публикации на Fedresurs.ru

Основной лот стоимостью 568,7 млн руб. представляет собой производственный комплекс по переработке и хранению нефтепродуктов с разнообразным оборудованием, автомобильной дорогой, железнодорожными путями. Он находится в воронежском райцентре Панино. Вторым лотом за 250 тыс. руб. продается квартира площадью 68,7 кв. м в селе Борщево Панинского района.

ООО «Модуль» управляло проектом строительства завода по переработке нефти и газового конденсата в Панинском районе. В 2011–2012 годах учредитель компании Михаил Сурин получил от футболиста Александра Кержакова более 300 млн руб. на строительство нефтезавода. В итоге предприятие так и не построили, а деньги футболисту не вернули.

В мае 2025 года Арбитражный суд Воронежской области по иску Александра Кержакова признал компанию банкротом и открыл в отношении нее конкурсное производство сроком на шесть месяцев.

По данным Rusprofile.ru, ООО «Модуль» было зарегистрировано в Воронежской области в сентябре 2006 года. Основной вид деятельности — производство нефтепродуктов. Уставный капитал — 50 млн руб. Генеральным директором является Евгений Ванин, ему же принадлежит 75% компании, оставшимися 25% владеет Владислав Добросоцкий. Последние пять лет общество отработало с нулевыми финпоказателями.

В 2016 году суд признал Михаила Сурина виновным в хищении в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет колонии) и приговорил его к четырем годам лишения свободы. В марте 2017-го оставшийся срок в колонии бизнесмену заменили исправительными работами. В декабре 2020 года Михаил Сурин был досрочно освобожден.

Юрий Голубь