МУС оставил бывшего президента Филиппин под стражей

Апелляционная палата Международного уголовного суда (МУС) отказалась удовлетворить ходатайство об освобождении бывшего президента Филиппин Родриго Дутерте, сообщило Reuters. Защита просила отпустить 80-летнего Дутерте из-за преклонного возраста и проблем со здоровьем.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

В сентябре МУС выдвинул против бывшего президента Филиппин обвинение в преступлениях против человечности. По мнению судей, он несет личную ответственность за гибель сограждан во время многолетней и крайне жестокой антинаркотической кампании. Сторонники 80-летнего политика заявляли, что и расследование, и последующее задержание носят политически мотивированный характер.

Предварительную проверку в отношении господина Дутерте МУС начал еще в 2018 году, после чего тогдашний президент объявил о выходе Филиппин из юрисдикции суда. Формально страна покинула МУС год спустя. Новая администрация во главе с Фердинандом Маркосом-младшим не стала возвращаться к членству, но выразила готовность содействовать расследованию «войны против наркотиков» через Интерпол. 11 марта 2025 года, вскоре после выдачи ордера на арест, Родриго Дутерте задержали в аэропорту Манилы. В ту же ночь он был отправлен в Нидерланды и с тех пор остается в следственном изоляторе МУС в тюрьме Схевенинген.

