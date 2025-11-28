Тела еще двух погибших нашли на месте обрушения ангара в Южно-Сахалинске

Тела еще двух погибших нашли под завалами на месте обрушения ангара в Южно-Сахалинске. Об этом сообщили в Telegram-канале правительства Сахалинской области. До этого региональное управление МЧС сообщало, что под завалами могут находиться три человека.

Сегодня утром при заливке бетоном рухнула часть двухэтажного строящегося ангара в Южно-Сахалинске. В пресс-службе МЧС сообщали о четырех пострадавших. Областной СКР возбудил уголовное дело по ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ).