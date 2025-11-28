В Троицком округе избрали главу

Собрание депутатов Троицкого муниципального округа единогласно избрало главой округа Арсения Куличкова, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Главу округа, недавно преобразованного из района, избрали на седьмом очередном заседании собрания 28 ноября. С октября Арсений Куличков временно исполнял обязанности руководителя. До назначения работал первым заместителем главы Карталинского района.

«Благодарю вас за доверие, которое вы мне оказали. На своей должности я постараюсь приложить все силы, для того чтобы улучшить благосостояние жителей Троицкого муниципального округа. Диверсификация экономики, снижение затрат, постоянное развитие и движение вперед станут основными направлениями нашей работы», — обратился к собравшимся Арсений Куличков.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, недавно глав избрали в семи преобразованных муниципалитетах.

Виталина Ярховска