В Нагайбакском округе избрали главу

Собрание депутатов Нагайбакского округа избрало главой округа Егора Тимофеева. Он руководил муниципалитетом последние два года. Решение принято 26 ноября, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Егору Тимофееву 38 лет. Он родился в Магнитогорске. Более 15 лет работал в разных подразделениях администрации города — в сфере ЖКХ, строительства и транспорта. Затем перешел в компанию «Ситно», став в итоге директором по качеству агрохолдинга. В 2023 году назначен главой Нагайбакского района, который недавно преобразовали в округ.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, ранее избрали глав шести новых округов.

Виталина Ярховска