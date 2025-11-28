Объем продаж на первичном рынке недвижимости Ижевска вырос на 19% за полгода

Стоимость 1 кв. м на первичном рынке недвижимости Ижевска сократилась с июля по октябрь на 0,5%, до 128,8 тыс. руб. Количество продаж за указанный период на «первичке» в столице Удмуртии выросло на 19%: абсолютные значения не приводятся. Такой динамикой с «Ъ-Удмуртия» поделились в IT-компании «Философт».

«Первым драйвером (роста продаж.— “Ъ-Удмуртия”) стало постепенное снижение ключевой ставки. Несмотря на то, что условия все еще остаются заградительными, сокращение ставки до 17% в сентябре и до 16,5% в октябре покупатели воспринимают как сигнал улучшения ситуации. Это скорее психологический, чем экономический фактор, но именно он подталкивает людей к покупке: после длительного периода супердорогих жилищных кредитов даже небольшое снижение создает ощущение, что “окно возможностей” начинает открываться»,— говорится в сообщении.

К числу других факторов, повлиявших на рост продаж, исследователи отнесли всплеск активности в контексте обсуждений возможного повышения ставки по льготной ипотеки до 12% с февраля 2026 года. Этот эффект был усилен скидками, субсидированными ставками и специальными условиями от застройщиков. «Многие покупатели надеялись на более существенное снижение ставок, но к осени стало ясно: в ближайшее время условия останутся жесткими, а льгот может стать меньше»,— считают в компании. Этот фактор подтолкнул граждан к покупке жилья.

Исследователи назвали первичный рынок Ижевска ориентированным на компактные решения: квартиры площадью до 39 кв. м составляют половину всех продаж. Еще треть, или 34%, приходится на планировки площадью около 56 кв. м.

Специалисты компании указали, что рынок первичной недвижимости в России остается активным и гибким в контексте непростой экономической ситуации: даже при высокой ключевой ставке спрос по новостройкам не уходит в спад.

Напомним, объем строящегося жилья в Удмуртии к концу третьего квартала составил 1,17 млн кв. м, что на 2,7% меньше, чем во втором. По данным аналитиков «ДОМ.РФ», в возводимых домах продано 32% квартир, не продано — 54%, в остальных случаях продажи не открыты. По доле проданных помещений Удмуртия заняла 10-е место среди регионов с объемом строящегося жилья более 1 млн кв. м.