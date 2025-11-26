Удмуртия вошла в топ-10 регионов РФ по распроданности квартир в строящихся домах

Объем строящегося жилья в Удмуртии к концу третьего квартала составил 1,17 млн кв. м, что на 2,7% меньше, чем во втором. По данным аналитиков «ДОМ.РФ», в возводимых домах продано 32% квартир, не продано — 54%, в остальных случаях продажи не открыты. По доле проданных помещений Удмуртия заняла 10-е место среди регионов с объемом строящегося жилья более 1 млн кв. м.

Большая часть строящегося жилья, или 78%, относится к комфорт-классу. На типовую и бизнес-застройку приходятся доли в 10 и 11% соответственно. По данным аналитиков сервиса, элитное жилье в Удмуртии сейчас не возводится. Согласно квартирографии, 54% квартир в строящихся домах являются однокомнатными, 34% — двухкомнатными, 11% — трехкомнатными и около 1% — четырехкомнатными и более. Основной массив возводимых новостроек (54%) состоит из домов этажностью выше 17 этажей, еще половина — от 6 до 16 этажей.

«В третьем квартале состояние рынка новостроек в России улучшилось как за счет оживления спроса, так и за счет активизации строительства. На фоне смягчения денежно-кредитной политики Банком России (ключевая ставка снизилась суммарно на 4,5 процентного пункта, до 16,5%) ипотечное кредитование перешло к росту, как и продажи жилья в новостройках. Застройщики на этом фоне начали наращивать запуски, обеспечив сохранение высокого уровня портфеля строящегося жилья (120,1 млн кв. м на 1 октября, +2% за квартал)»,— говорится в сообщении.

Напомним, в октябре на первичном рынке недвижимости Ижевска зафиксировали максимальный показатель по количеству сделок за последний год. По данным сервиса аналитики для девелоперов «Объектив.РФ», за указанный период было заключено 484 договора долевого участия (ДДУ). Это на 21,9% больше, чем годом ранее. Относительно сентября прирост 18%.