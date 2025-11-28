Трудовой семестр на Северной железной дороге завершили более 400 участников студотрядов

28 ноября на Северной железной дороге завершился трудовой студенческий семестр, его участниками стали 425 будущих специалистов. Отряды формировались из студентов учреждений высшего и среднего профессионального образования. С июля по ноябрь молодые люди при помощи наставников получили опыт работы на предприятиях в границах Северной магистрали в Ярославле, Архангельске, Вологде, Череповце, Буе, Сыктывкаре и других городах.

Фото: Пресс-служба СЖД

Студенты трудились в пассажирском, путевом, локомотивном и энергетическом комплексе, были вожатыми в ЛОК «Сахареж», а также занимались волонтерской деятельностью.

«Уверен, что вы интересно и с пользой провели время, которое надолго запомнится каждому из вас. Мы надеемся, что после окончания обучения вы свяжете свое будущее с железными дорогами и станете частью большой команды Северной магистрали»,— отметил начальник СЖД Рашид Сайбаталов.

Лучшим студенческим отрядом по итогам трудового семестра 2025 года был признан отряд Северной региональной дирекции железнодорожных вокзалов. Отличившиеся студенты и их наставники были отмечены наградами за добросовестное отношение к труду, инициативу и образцовое выполнение производственных задач.

Справка: Российские студенческие отряды (РСО) — крупнейшее молодежное трудовое движение России, объединяющее более 400 тысяч студентов и школьников из 85 регионов. Основано в 1959 году. За время существования через РСО прошли свыше 20 миллионов человек. Организация занимается трудоустройством молодежи, обучением по рабочим профессиям и подготовкой кадров для различных отраслей экономики. Всего в 2025 году в компании «Российские железные дороги» прошли трудовую практику 15 тысяч студентов.

Северная железная дорога — филиал ОАО «РЖД»