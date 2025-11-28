С подрядчика взыскали 54 миллиона за сорванное благоустройство под Тамбовом

Десятый арбитражный апелляционный суд удовлетворил требования прокуратуры Тамбовской области о взыскании в пользу администрации Моршанска почти 54 млн руб. с зарегистрированного в Москве индивидуального предпринимателя Святослава Ляшко, занимавшегося благоустройством Октябрьской площади города. Это следует из пресс-релиза облпрокуратуры.

Так, основанием для подачи иска стал контракт стоимостью 85 млн руб., который в 2023 году моршанские чиновники заключили с индивидуальным предпринимателем. В марте следующего года прокурорская проверка показала, что на объекте не велись работы, а в акте о приемке выполненных работ содержались сведения о так и не выполненных обязательствах. Контракт на строительство был разорван, а местное УМВД возбудило уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы).

Прокуратура подала в Арбитражный суд Москвы иск о взыскании с подрядчика суммы, которая была ему выплачена за невыполненные работы. В удовлетворении требований было отказано, поэтому надзор добился взыскания денег в апелляции. Судя по картотеке арбитража, индивидуальный предприниматель Святослав Ляшко признан банкротом.

В августе этого года Моршанский районный суд в Тамбовской области признал начальника местного центра развития жилищно-коммунального комплекса и социальных инвестиций Александра Еркина виновным в служебном подлоге (ч. 2 ст. 292 УК РФ) при исполнении контракта по благоустройству Октябрьской площади. В прокуратуре тогда рассказывали, что чиновник подписал документы о приемке, зная, что подрядчик не выполнил часть работ. Еркину назначили штраф в 400 тыс.

Сергей Толмачев