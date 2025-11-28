Гладков: в Белгородской области отремонтировали дороги за 1 млрд рублей

В пяти муниципалитетах Белгородской области завершился ремонт дорог на 1 млрд руб., выделенный правительством РФ. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Речь идет о семи участках дорог в Алексеевском, Белгородском, Борисовском, Красненском и Красногвардейском районах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Все работы в полном объеме выполнены, дорожники — большие молодцы. Надеюсь, что жители уже заметили изменения, и они в лучшую сторону»,— отметил Вячеслав Гладков.

В облправительстве добавили, что основная часть работ по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в 2025 году была завершена досрочно, что позволило отремонтировать 150 км дорог в регионе.

Дополнительное финансирование в рамках федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» позволило обновить еще более 30 км дорожного полотна. Среди завершенных работ — ремонт участков дороги Иловка – граница Воронежской области, Гезов – Хлевище – «Попасное-Мирный», Таврово – Соломино – Разумное.

Накануне сообщалось, что на капитальный ремонт дороги «Магистраль 1-1» в Старооскольском округе Белгородской области направят 342 млн руб.

Егор Якимов