«Россети Тюмень» провели более 5000 противоаварийных тренировок для подготовки к зиме

В 2025 году «Россети Тюмень» провели свыше 5000 тренировок и учений по подготовке электросетевого комплекса Тюменского макрорегиона к надежному прохождению периода максимальных нагрузок.



Оперативный персонал компании 412 раз выполнил условное экстренное снижение энергопотребления для сохранения устойчивости энергосистемы. Взаимодействие с экстренными службами в ходе тактико-специальных учений отработали 12 раз. Часть учений состоялась для отработки действий персонала в случае технологических нарушений на инфраструктуре сторонних сетевых организаций. «Россети Тюмень» используют наиболее актуальные для зимы сценарии. Моделируемые ситуации с погодными аномалиями и превышениями допустимой мощности потребления помогают передавать сторонним сетевым компаниям опыт по оперативному восстановлению электроснабжения.

Так, «Россети Тюмень» провели тренировку по устранению последствий технологического нарушения на объекте сетевой компании «ЮРЭСК» в Ханты-Мансийском районе. Согласно легенде, повреждение кабельной линии электропередачи обесточило 11 социально значимых объектов и порядка 500 жителей деревни Ярки. По запросу территориальной сетевой организации и по решению регионального штаба «Россети Тюмень» направили на аварийно-восстановительные работы подготовленный персонал, а также необходимые материалы и резервный источник электроснабжения. Слаженные действия всех участников позволили восстановить подачу электроэнергии всего за 1 час 10 минут.

Помимо энергетиков, в профилактических мероприятиях принимают участие представители органов власти, единых дежурных диспетчерских служб (ЕДДС), Системного оператора Единой энергетической системы и регионального управления МЧС России.

Напомним, в зону ответственности «Россети Тюмень» входят Тюменская область, ХМАО-Югра и ЯНАО с общим населением свыше 3,9 млн человек. Регулярное проведение профилактических мероприятий поддерживает высокий уровень готовности энергетиков к нештатным ситуациям и способствует успешному прохождению осенне-зимнего периода.

