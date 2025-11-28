Нарышкин провел встречи по урегулированию российско-украинского конфликта в Анкаре

Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин посетил столицу Турции с рабочим визитом. На встречах обсуждалось урегулирование военного конфликта на территории Украины.

«Вчера (27 ноября — “Ъ”) уважаемый господин Нарышкин находился в Анкаре, он ознакомил нас с российской позицией по плану (имеется ввиду мирный план президента США Дональда Трампа — “Ъ”). Есть развития событий вокруг этой темы, всё это мы оценили», — рассказал глава МИДа Турции Хакан Фидан на пресс-конференции в Берлине (цитата по «РИА Новости»).

Ранее турецкий министр заявил в интервью телеканалу A Haber, что российско-украинский конфликт находится на стадии завершения, поскольку условия для перемирия обеих сторон «уже созрели».