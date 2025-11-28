FT: работающие с OpenAI компании накопили долги на $100 млрд

Активная экспансия бизнеса OpenAI, разработавшего известный чатбот ChatGPT, привела к тому, что многие партнеры компании накопили беспрецедентные объемы долгов, пишет Financial Times (FT).

Так, компании SoftBank, Oracle и CoreWeave уже взяли кредиты по меньшей мере на $30 млрд, подсчитала газета. Эти деньги пойдут на постройку дата-центров и введение в эксплуатацию вычислительных мощностей, которые затем будут использованы OpenAI. Если учитывать средства, полученные от инвесторов, и затраты на развитие инфраструктуры, общий размер долгов приближается уже к $100 млрд.

Такие инвесторы, как Blue Owl Capital, и операторы вычислительной инфраструктуры, например Crusoe, во многом завязаны на деятельности OpenAI. Вместе они уже выдали кредиты на $28 млрд на постройку центров обработки данных, закупку вычислительных мощностей или долгосрочную аренду оборудования для ИИ. Кроме того, группа банков ведет переговоры о предоставлении займов примерно на $38 млрд для Oracle и оператора центров обработки данных Vantage. Эти деньги опять же нужны для развития бизнеса OpenAI.

Сама OpenAI по-прежнему несет убытки, несмотря на успех ChatGPT. По подсчетам банка HSBC, компания Сэма Альтмана начнет приносить прибыль не ранее 2030 года. А на реализацию ее собственных амбициозных планов компании придется потратить еще $207 млрд только на вычислительные мощности. При этом только с начала этого года OpenAI подписала соглашения о закупке мощностей для ИИ на $1 трлн.

Кирилл Сарханянц