Белгородских судей могут наградить за героизм при атаке беспилотников

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) РФ предложила наградить судей Октябрьского районного суда Белгорода за героизм, проявленный при атаке беспилотников. Об этом сообщили в Российском агентстве правовой и судебной информации (РАПСИ).

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Награды могут быть вручены заместителю председателя суда Светлане Фроловой и судье Андрею Куриленко. Глава ВККС Николай Тимошин предложил наградить их медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени.

Во время очередной атаки ВСУ на регион беспилотник влетел в кабинет Светланы Фроловой, и она получила серьезные травмы. Андрей Куриленко оказал первую помощь и помог ей покинуть здание.

За прошедшие сутки впервые за долгое время в Белгородской области не были установлены последствия атак ВСУ. Регион был атакован с помощью одного дрона. Удар пришелся на село Новостроевка-Вторая Грайворонского округа.

Егор Якимов