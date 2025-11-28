Школы 11 муниципалитетов Тюменской области перевели на дистант до 14 декабря

В Тюменской области с 1 по 14 декабря школьники в 11 из 26 муниципальных образований перейдут на дистанционное обучение, передает информационный центр правительства Тюменской области. Решение приняли на заседании областной санитарно-противоэпидемической комиссии из-за роста случаев ОРВИ и гриппа.

Перевод на дистанционное обучение коснется школ Тюмени, Тобольска, Ишима, Заводоуковского, Голышмановского, Тюменского, Тобольского, Омутинского, Исетского, Сорокинского и Юргинского муниципальных округов. Учреждения дополнительного образования также перейдут на дистанционный режим работы или приостановят работу. До середины декабря в помещениях проведут генеральные уборки с использованием дезинфицирующих средств.

По данным управления Роспотребнадзора по Тюменской области, за последние три недели доля детей среди заболевших превысила 57%. В муниципалитетах, в которых школы переводят на дистант, уровень заболеваемости превышает средние показатели по области и эпидемические пороги.

Ирина Пичурина