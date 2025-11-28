Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Тело погибшего извлекли из-под завалов ангара в Южно-Сахалинске

Сотрудники спасательного отряда обнаружили тело одного погибшего на месте обрушения части строящегося ангара в Южно-Сахалинске. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

В пятницу утром в Южно-Сахалинске рухнул ангар во время заливки бетоном, внутри находились люди. Изначально пресс-служба МЧС по области сообщила о четырех пострадавших. Областное управление Следственного комитета России (СКР) возбудил уголовное дело по ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ).

Подписывайтесь на тему:

Новости компаний Все