Тело погибшего извлекли из-под завалов ангара в Южно-Сахалинске

Сотрудники спасательного отряда обнаружили тело одного погибшего на месте обрушения части строящегося ангара в Южно-Сахалинске. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

В пятницу утром в Южно-Сахалинске рухнул ангар во время заливки бетоном, внутри находились люди. Изначально пресс-служба МЧС по области сообщила о четырех пострадавших. Областное управление Следственного комитета России (СКР) возбудил уголовное дело по ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ).