В Новороссийске при налете БПЛА повреждены свыше 220 квартир

34 многоквартирных и 48 частных домов были повреждены в Новороссийске после налета беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) 25 ноября. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко в Telegram-канале. Всего ущерб нанесен 227 квартирам, уточнил он.

По словам господина Кравченко, больше всего повреждений получили фасады зданий, балконы, стеклопакеты и внутренняя отделка жилых комнат. Специальные комиссии из 13 рабочих групп занимаются оценкой ущерба, чтобы в дальнейшем его компенсировать.

По данным Минобороны, в ночь на 25 ноября средства ПВО сбили 76 беспилотников над Краснодарским краем. Глава региона Вениамин Кондратьев назвал налет БПЛА одним из самых продолжительных и массированных. Обломки дронов повредили морской терминал КТК под Новороссийском, из-за чего погрузка нефти на его выносных причалах приостановилась.