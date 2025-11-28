Учащихся с первого по восьмой класс в Сургуте отправили на дистант

В Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО-Югра) школьников массово отправили на дистанционное обучение из-за возросшей заболеваемости ОРВИ и гриппом, сообщили в городской администрации. Они будут учиться из дома с 29 ноября до 5 декабря.

Мера касается учеников, которые учатся в 1-8 классах, а также учреждений дополнительного образования. Исключение составляют индивидуальные занятия.

Также введены ограничения на массовые мероприятия в закрытых помещениях для детей от трех до 17 лет. Эти меры направлены на снижение распространения вирусов среди школьников и молодежи.

По информации окружного Роспотребнадзора, с 17 ноября по 23 ноября в ХМАО зарегистрировано 120 случаев ОРВИ на 10 тыс. населения, что выше уровня предыдущей недели. На долю детей приходится 47,9% всех заболевших. На дистант на прошлой неделе перевели 654 класса в 39 школах в 11 муниципалитетах, полностью — 16 школ в пяти муниципалитетах.

Ирина Пичурина