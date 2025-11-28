После Кубка болельщиков ждут встречи чемпионата России по футболу. В ближайшие выходные будут сыграны матчи 17-го тура РПЛ. Сейчас турнирную таблицу возглавляет «Краснодар», но всего на одно очко от лидера отстают ЦСКА и «Зенит». На какие встречи стоит обратить внимание? Разбирался спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

На первый взгляд, ярких вывесок в 17-м туре РПЛ нет. Но сейчас, когда до зимней паузы у команд осталось по два матча, каждая игра становится ключевой, особенно если на старте потеряно множество очков. Так что противостояние «Балтики» и «Спартака» в Калининграде можно назвать суперпринципиальным. В случае победы красно-белые смогут обойти команду Андрея Талалаева в турнирной таблице и еще на один шаг приблизиться к лидерам. В первом круге «Балтика» обыграла москвичей на их домашней арене 3:0, о чем, конечно, никто не забыл. К тому же 17-й тур посвящен Никите Павловичу Симоняну, знаменитому спартаковцу, который ушел из жизни 23 ноября, и, скорее всего, в клубе даже легионерам объяснили, почему команда не должна проигрывать в такой момент. После увольнения Деяна Станковича «Спартак» показывает классный футбол. И после того как в Кубке был обыгран «Локомотив», в адрес красно-белых было сказано немало лестных слов. Телеведущий, комментатор Георгий Черданцев вспомнил о былом прямо в эфире федерального спортивного телеканала: «Я, честно говоря, давно такого уверенного футбола не видел. Шикарное движение мяча. Причем в одно-два касания, как в старые добрые времена».

Букмекеры с таким посылом согласны и считают «Спартак» явным фаворитом. Но у «Балтики» своя программа, и взять эту команду с наскока, да еще в Калининграде, не получится, уверен комментатор Александр Аксёнов: «Интересно будет посмотреть, как этот вдохновленный "Спартак" будет царапаться в эту балтийскую дверь. Очевидно, что этот матч будет непростым. "Спартак" — фаворит, и он будет очень хорош во владении мячом и создании моментов. Но если вдруг "Балтика" сыграет вничью, я не удивлюсь».

Остальные московские клубы в эти выходные ждут непростые, но вполне решаемые задачи. ЦСКА играет дома с «Оренбургом», «Локомотив» едет в Ростов, а «Динамо» — в Грозный к «Ахмату». Динамовцы терять очки вообще не имеют права. Слишком многое упущено при Валерии Карпине. Сейчас бело-голубые на девятом месте в таблице и отстают от лидера аж на 14 очков. Но матч Кубка страны с «Зенитом» еще раз показал, что исполняющий обязанности главного тренера Ролан Гусев здорово управляет командой: смело подключает молодежь, а самое главное — умеет добиваться результата. Даже «Зенит» с ценой состава под €200 млн смог забить «Динамо» только с пенальти, а по сумме двух матчей победа осталась за бело-голубыми. Поэтому футбольный эксперт Дмитрий Булыкин считает, что списывать со счетов клуб рановато: «У нас всегда есть пример ЦСКА, которые очень удачно вышли весной этого года: и Кубок выиграли, и третье место в чемпионате заняли. Поэтому весна — это определяющий период для команд. Так что, думаю, есть еще шансы. Вопрос, как поведет себя команда и сможет ли новый тренер создать нужную атмосферу».

Лидер чемпионата — «Краснодар» — в 17-м туре играет дома с «Крыльями Советов», и любой результат, кроме победы южан, точно будет неожиданностью. Так что смена лидера в ближайший уикенд может произойти только теоретически. Стоит сказать, что «Матч ТВ» покажет сразу три встречи 17-го тура. Бесплатно можно будет увидеть игру «Балтика»—«Спартак» в субботу в 19.30. В воскресенье в 16.30 начнется встреча «Ахмат»—«Динамо», а затем в 19.00 стартует игра «Зенит»—«Рубин». Так что футбола, к счастью, снова будет много.

Владимир Осипов