Немецкого производителя боевых БПЛА Quantum Systems оценили в €3 млрд

Немецкий оборонный стартап Quantum Systems сообщил, что в ходе очередного раунда финансирования привлек €180 млн. Тем самым общая оценка капитализации компании превысила €3 млрд и утроилась в сравнении с прошлым раундом финансирования в мае. Как отмечает Financial Times, Quantum Systems теперь является одним из самых дорогих европейских оборонных стартапов. С начала года он в общей сложности привлек €340 млн.

Quantum Systems был основан в 2015 году и сначала специализировался на коммерческих беспилотниках. После 2022 года компания стала развивать производство разведывательных БПЛА и систем перехвата дронов. Сейчас около 95% ее продаж приходится именно на военные заказы. Как сообщала ранее FT, недавно Quantum Systems получила заказ на поставку разведывательных БПЛА Twister от бундесвера на €85 млн. По данным Politico, в августе компания начала производство беспилотников на Украине.

Яна Рождественская