Немецкая Quantum Systems начала сборку БПЛА на секретных заводах Украины

Немецкая компания Quantum Systems начала производство беспилотников на секретных объектах в Украине, сообщает Politico со ссылкой на интервью с исполнительным директором Quantum Systems Ukraine Александром Бережным.

Александр Бережный отметил, что Quantum Systems удвоила выпуск дронов на украинских объектах с 40 до 80 единиц в месяц. В Германии компания производит 120 беспилотников ежемесячно. Производство в Украине и Германии тесно связано, что способствует обмену технологиями и оптимизации процессов.

Quantum Systems распределяет производство по разным объектам в Украине для снижения рисков возможных ударов. Компания продолжает наращивать мощности, обеспечивая бесперебойную работу и соблюдение секретности.