Бизнесмену светит срок за госизмену

В военном суде в Москве прошли прения сторон по уголовному делу курского бизнесмена Виталия Ревина. Его обвиняют в передаче запрещенному и признанному террористическим в РФ полку «Азов» зенитного прожектора, предназначенного для обнаружения БПЛА, а также деталей для сборки еще трех десятков таких же устройств. Прокурор просил назначить ему 25 лет колонии. Защита настаивает на невиновности фигуранта, считая его дело сфальсифицированным.

Виталий Ревин

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Виталий Ревин

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Во Втором западном окружном военном суде прошли прения по уголовному делу жителя Курской области Виталия Ревина, обвиняемого в государственной измене (ст. 275 УК РФ) и финансировании терроризма (ст. 205.1 УК РФ). По версии обвинения, фигурант передал запрещенному и признанному в РФ террористическим «Азову» прожектор, предназначенный для обнаружения российских беспилотников, а также в дальнейшем консультировал бойцов этого подразделения по вопросу сборки подобных устройств и отправлял им комплектующие из Китая через Литву за свой счет.

Всего, по материалам дела, под дистанционным руководством обвиняемого было собрано порядка 30 прожекторов.

Согласно оглашенным гособвинителем показаниям, фигурант сам инициировал сотрудничество с украинской стороной, причем действовал он бескорыстно, руководствуясь неприятием политики российских властей, желанием «обезопасить родственников, находящихся на территории Украины», и получить гражданство этой страны с тем, чтобы в дальнейшем использовать его для переезда в Европу.

В суде Ревин от этих показаний отказался, заявив, что дал их под давлением.

Однако на позицию обвинения это никак не повлияло. Прокурор, выступая в прениях, заявил, что вина подсудимого полностью доказана, что подтверждается не только данными им в ходе предварительного следствия показаниями, но и исследованными в суде доказательствами, и просил приговорить его к 25 годам колонии строгого режима с отбыванием первых 7 лет в тюрьме.

Адвокат Виталия Ревина заявил, что в ходе следствия его подзащитный подвергся пыткам и психологическому давлению.

Защитник обратил внимание на то, что на видеозаписи с признательными показаниями Виталий Ревин выглядит побитым и зачитывает заранее подготовленный текст. Принимать их в качестве доказательства вины, по версии защиты, нельзя. Также адвокат отметил, что давление оказывалось и на родственников подсудимого и даже свидетелей. Уголовное дело в отношении своего подзащитного адвокат назвал сфальсифицированным.

В последнем слове подсудимый Ревин назвал себя политзаключенным, просил лишить его гражданства РФ. Оглашение приговора назначено на 5 декабря.

Ефим Брянцев