Измену высветил прожектор

На 27 ноября назначил военный суд в Москве прения по делу курского бизнесмена Виталия Ревина (внесен в перечень террористов и экстремистов). Его обвиняют в передаче запрещенному и признанному террористическим в РФ полку «Азов» зенитного прожектора, предназначенного для обнаружения БПЛА, а также в консультировании бойцов подразделения по сборке подобных устройств. Данные ранее признательные показания в суде обвиняемый не подтвердил.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Виталий Ревин

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Во 2-м Западном окружном военном суде стороны завершили представление доказательств по делу внесенного в реестр террористов и экстремистов жителя Курской области Виталия Ревина. Его обвиняют в госизмене (ст. 275 УК РФ) и финансировании терроризма (ст. 205.1 УК РФ).

По версии обвинения, фигурант передал запрещенному и признанному в РФ террористическим «Азову» прожектор, предназначенный для обнаружения российских беспилотников, а также в дальнейшем консультировал бойцов этого подразделения по вопросу сборки подобных устройств и отправлял им комплектующие из Китая через Литву за свой счет. Всего, по материалам дела, под дистанционным руководством обвиняемого было собрано порядка 30 прожекторов.

18 ноября предполагалось провести прения, в ходе которых гособвинение запросило бы наказание для подсудимого, но военный прокурор попросил суд разрешить ему повторно огласить показания, данные фигурантом в ходе предварительного следствия. Дело в том, что они отличались от тех, что прозвучали в ходе процесса.

Адвокат подсудимого возражал, заявив, что прежние показания были даны под давлением — физическим и психологическим.

Также он просил назначить подсудимому психолингвистическую экспертизу, чтобы установить, в каком состоянии он находился после задержания на момент дачи показаний и избрания ему меры пресечения.

Суд ходатайство прокурора удовлетворил, отметив, что вопрос о достоверности полученных данных будет решаться в совещательной комнате. В проведении экспертизы было отказано.

Согласно оглашенным гособвинителем показаниям, обвиняемый сам инициировал сотрудничество с украинской стороной, причем действовал он бескорыстно, руководствуясь неприятием политики российских властей, желанием «обезопасить родственников, находящихся на территории Украины», и получить гражданство этой страны с тем, чтобы в дальнейшем использовать его для переезда в Европу.

После этого адвокат вновь заявил, что показания, оглашенные гособвинителем, его подзащитный дал в результате применения к нему недозволенных методов дознания. Подсудимый добавил, что имеет двойное гражданство РФ и Украины, считает себя пацифистом и космополитом. Из России, по его словам, он мог выехать и ранее, но остался из-за детей.

«Моя совесть не позволяет мне делать заявления в поддержку ни той ни другой стороны»,— заявил Виталий Ревин.

Кроме того, защита попросила суд исследовать вещественные доказательства. Это ходатайство было удовлетворено. На заседании были осмотрены предметы, названные отражателями и светодиодными осветителями. Также тройка судей прослушала аудиозаписи, которые содержались в телефоне, принадлежащем, по версии следствия, обвиняемому. В них на украинском языке обсуждаются технические характеристики различных приборов. Подсудимый заявил, что осмотренные судом детали приборов были нужны ему для профессиональной предпринимательской деятельности, а не для других целей. Аудиозаписи, по его словам, он ранее не слышал и в них нет подтверждений его сотрудничества с украинской стороной.

Прения в итоге так и не состоялись, их назначили на 27 ноября.

Ефим Брянцев